Более 53 тыс. жителей Нижегородской области получили помощь в «Поездах здоровья» в этом году

В текущем году свыше 53 тыс. жителей Нижегородской области получили специализированную высококвалифицированную медпомощь в «Поездах здоровья». Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что было проведено около 98 тыс. консультаций и примерно 197 тыс. диагностических исследований.

Добавляется, что «Поезда здоровья» совершили уже 240 выездов в муниципалитеты.

Уточняется, что в них каждую неделю ведут приемы кардиолог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, хирург, уролог, онколог, гинеколог, врач УЗИ-диагностики и терапевт.