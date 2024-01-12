Более 70 вылетов совершил вертолет санавиации в Рязанской области за прошлый год

Вертолет санавиации совершил свыше 70 вылетов в минувшем году в Рязанской области. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что в ведущие медицинские учреждения региона из отдаленных уголков было доставлено более 70 пациентов, почти 30 из которых – дети, в том числе четверо из них – в возрасте до года.

Отмечается, что наибольшее число вылетов было совершено в три района региона.

Добавляется, что служба санитарной авиации работает в Рязанской области в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» три года.