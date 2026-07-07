Шоколад против старения: какая плитка поможет сохранить молодость

7 июля отмечается Всемирный день шоколада. Ученые давно изучают влияние какао на организм, а любители сладкого называют горький шоколад «лакомством для красоты». Нутрициолог Ольга Ромашина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, может ли любимая сладость замедлить старение клеток и почему не всякая плитка работает на молодость.

Мечта есть шоколад и при этом дольше сохранять молодость кажется слишком привлекательной, чтобы быть правдой. Однако в составе какао действительно есть вещества, которые могут поддерживать здоровье организма. Главное — правильно выбрать продукт и не превращать его в ежедневный десерт в больших количествах. По словам Ромашиной, пользу шоколаду придают флаванолы, теобромин и полифенолы. Эти соединения помогают бороться с процессами, которые ускоряют старение клеток.

«Флаванолы улучшают микроциркуляцию крови и питание тканей, что повышает эластичность кожи. Теобромин положительно влияет на структуру ДНК, замедляя клеточное увядание. Полифенолы защищают организм от окислительного стресса и фотостарения от солнца», — объяснила специалист.

Но получить такой эффект можно далеко не от любой шоколадки. Эксперт отметила, что максимальное количество полезных веществ содержится в горьком шоколаде с высоким содержанием какао — от 70% и выше.

При этом сладкие молочные плитки с большим количеством сахара и добавок могут работать совсем иначе. При снижении доли какао и добавлении сухого молока концентрация полезных компонентов уменьшается, а молочный белок может мешать их усвоению.

«Варианты с высоким содержанием сахара и гидрогенизированных жиров оказывают обратное действие. Они уже не помогают защищать клетки, а могут создавать дополнительную нагрузку на организм», — рассказала нутрициолог.

По словам специалиста, для поддержки здоровья достаточно небольшой порции шоколада. Безопасной нормой считается около 20–30 граммов горького шоколада в день — этого хватает, чтобы получить антиоксиданты и при этом не перебрать с калориями. Однако специально добавлять шоколад в рацион ради омоложения необязательно. Те же флаванолы можно найти и в других продуктах — например, в зеленом чае, чернике, черной смородине и гранате.

Профессор Кирилл Прощаев предупредил, что старение ускоряют не только гены, но и привычные пищевые ошибки — ультрапереработанные продукты, плотный ужин, отказ от завтрака и бездумное соление. Организм буквально «запрограммирован» на долголетие, но еда на ходу и переработанная пища убивают микробиоту кишечника, разгоняют воспаление и приближают болезни старости.