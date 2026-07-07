Новые стандарты безопасности в индустрии красоты: почему детям запретят делать маникюр

С 1 декабря 2026 года вступает в силу обновленный государственный стандарт (ГОСТ) на парикмахерские услуги, который кардинально меняет правила работы с несовершеннолетними клиентами. Документ вводит строгий запрет на выполнение обрезного маникюра, наращивание ногтей и покрытие их гель-лаком для всех клиентов младше 14 лет. Для подростков от 15 до 17 лет формальных законодательных ограничений нет, однако ответственность за здоровье ребенка по-прежнему лежит на родителях и мастерах. Врач-терапевт Евгений Тарасов объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему эти процедуры красоты запрещают для детей.

Как рассказал специалист, ногтевая пластина у детей до 14 лет еще тонкая и мягкая. Агрессивное воздействие при маникюре и покрытие гель-лаком может привести к серьезным последствиям.

«Механическая обработка кутикулы при обрезном маникюре травмирует зону роста ногтей. Это может привести к тому, что ногти станут волнистыми, ломкими или перестанут расти правильно навсегда», — сказал он.

Эксперт объяснил, что гель-лаки и материалы для наращивания ногтей содержат полимеры, которые создают плотный «панцирь» на ногтях. У детей это вызывает дистрофию пластины. Она становится сухой, расслаивается и приобретает желтый оттенок.

«Также при наращивание длинных ногтей у детей есть высокий риск сломать их. Это чревато отслоением ногтей и занесением инфекций», — предупредил Тарасов.

Помимо механического вреда, существуют серьезные риски, которые связаны с химическим составом материалов для маникюра. Они могут вызвать аллергию у ребенка.

«Детская иммунная система более реактивна. Она сильнее реагирует на различные раздражители. Компоненты гель-лаков могут спровоцировать сильную контактную аллергию. Реакция проявляется не только зудом кожи вокруг ногтя, но и респираторными симптомами из-за вдыхания паров гель-лаков», — предупредил врач.

Многие уверены: SPF — это спасение. Но неправильно подобранный крем может сам стать причиной морщин, акне и даже усилить фотостарение. Плотные составы забивают поры, оставляют белесую пленку и раздражают кожу, а низкая защита не спасает от пигментации.