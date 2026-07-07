Умер один из основателей ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич

На 82-м году жизни скончался белорусский музыкант Владислав Мисевич, пишет The Voice. О его смерти сообщил друг и коллега Олег Верещагин. Позже информацию подтвердила вдова артиста Ольга. Прощание с ним состоится 9 июля.

Мисевич родился 8 мая 1945 года в Оренбурге. С ранних лет он увлекался музыкой: играл на кларнете и саксофоне в оркестрах суворовского и летного училищ. Службу проходил в оркестре Белорусского военного округа.

В 1965 году в минском Доме офицеров он познакомился с Владимиром Мулявиным. Это знакомство определило всю его дальнейшую творческую судьбу. В 1968 году Мисевич вошел в состав ансамбля «Лявоны». В 1970 году коллектив был переименован в «Песняры».

В легендарном ансамбле Мисевич играл на саксофоне и флейте, а также пел. Его талант был отмечен высоким званием — в 1979 году он стал заслуженным артистом Белорусской ССР.

В 1992 году Мисевич покинул «Песняры», но в 1998 году вернулся в коллектив уже в качестве директора. Позже он работал в ансамбле «Белорусские песняры».

Его жизнь не была легкой. Он пережил развод с первой женой, балериной Татьяной, с которой прожил 15 лет. Во втором браке с бухгалтером Ольгой, которая младше его на 15 лет, он обрел покой. У него остались дочь Каролина, а также пасынок.

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