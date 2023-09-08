Более 80 человек заболели клещевым боррелиозом в Нижегородской области в этом году

Свыше человек заразились клещевым боррелиозом в Нижегородской области в текущем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что всего почти девять тысяч человек пострадали от укусов этих насекомых почти в 50 районах региона.

Уточняется, что также зафиксировано шесть случаев заражения энцефалитом и один —моноцитарным эрлихиозом.

Добавляется, что число обратившихся в медицинские организации с укусами клещей более чем на 10% больше уровня аналогичного периода прошлого года.