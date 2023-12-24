Более чем у 50 детей из поезда Тюмень — Адлер подтверждена заболеваемость гриппом А

По словам главы Минздрава ЛНР Наталии Пащенко, грипп А подтвердился у 55 школьников, находящегося в поезде, который следовал из Тюмени в Адлер, также почти у 40 детей выявлено ОРВИ.

Она добавила, что в настоящее время из находящихся 111 детей из Краснодонского района заболевших почти 90.

По мнению Пащенко, у всех заболевших состояние удовлетворительное. Остальные школьники и десять сопровождающих лиц здоровы.

Она пояснила, что родителям выписанных детей переданы лекарственные препараты.