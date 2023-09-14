Более девяти тысяч жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей

Почти 9,2 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что данные случае зафиксированы почти в 50 районах региона.

Уточняется, что число пострадавших более чем на 10% больше аналогичного периода 2022 года.

Добавляется, что вакцинировались от клещевого энцефалита в этом году почти 9,5 тыс. жителей Нижегородской области.