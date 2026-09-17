Стоматолог предупредила об опасности проглатывания большого количества пасты

Случайное проглатывание небольшого количества зубной пасты обычно не представляет опасности, однако употребление большого объема средства может вызвать нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. Об этом « Газете.Ru » сообщила стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Мадина Апанасова.

По словам врача, риск зависит от количества пасты, ее состава, возраста и массы тела. При значительном проглатывании возможны тошнота, боли в животе, рвота и диарея. Такие реакции могут быть связаны как с фтором, так и с пенообразующими компонентами. В пастах без фтора некоторые подсластители также способны оказывать слабительное действие.

Апанасова отметила, что фтор при правильном использовании защищает зубы от кариеса. Опасность возникает при поступлении больших доз, особенно из лечебных паст с высокой концентрацией вещества. Тяжелое отравление встречается редко, но может нарушить электролитный баланс и потребовать медицинской помощи.

Особенно внимательно нужно следить за детьми. До трех лет рекомендуется наносить пасту в объеме с рисовое зерно, с трех до шести лет — примерно с небольшую горошину. Ребенка следует учить сплевывать средство, а тюбик хранить вне доступа.

Длительный избыток фтора во время формирования зубов может привести к флюорозу. Если ребенок съел пасту из тюбика и количество неизвестно либо значительно превышает обычную порцию, необходимо получить медицинскую консультацию.

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