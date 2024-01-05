Более полумиллиона жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию в прошлом году
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Первый этап диспансеризации в минувшем году прошли около 600 тыс. жителей Нижегородской области, что примерно на 40% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное отделение территориального фонда ОМС.
Добавляется, что в прошедшем году профилактикой охвачено более 800 тыс. взрослых жителей региона.
Уточняется, что в наступившем году финансирование профилактических медосмотров и диспансеризации в стране вырастет почти на 20%.