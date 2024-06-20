Более полутора тысяч детей с начала этого года прошли обследование в Центре слуха НИКИ детства

С начала этого года в Центре слуха Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) уже порядка полутора тысяч маленьких пациентов прошли проверку слуха, коррекцию патологий, а также получают комплексную медицинскую помощь. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Основные пациенты нашего центра — дети с задержкой речевого развития. Наш центр оборудован современным медицинским оборудование, благодаря которому мы может проводить тональную пороговую аудиометрию, регистрацию отоакустической эмиссии, импедансометрию, диагностику ЛОР-органов», — рассказала руководитель центра слуха НИКИ детства, врач-оториноларинголог, врач-сурдолог Елена Якушова.

Пройти лечение в Центре слуха НИКИ детства можно по направлению лечащего врача. При этом медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что реабилитационный центр для участников СВО появился на базе протезно-ортопедического предприятия «Протэкс-Центр» в Коломне.