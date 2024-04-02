Более тысячи мужчин прошли школы пап в Подмосковье в прошлом году

Для мужчин, готовящихся стать отцами, в Подмосковье работают школы пап. Так, в прошлом году занятия посетили порядка 1,2 тысячи мужчин. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что школы будущих пап работают в Щелковском, Наро-Фоминском, Видновском перинатальных центрах и других медорганизациях. На занятиях в таких школах, будущим папам объясняют, как оказать поддержку жене во время беременности и декрета, рассказывают об уходе за малышом.

Первый заместитель председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева отметила, что сейчас среди мужчин это тренд — осознанный подход к родительству, а школы в этом являются отличной помощью. Ознакомиться с расписанием занятий Школ будущих пап можно на сайтах медицинских организаций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность оказания поддержки всем семьям, пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall.