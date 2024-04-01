Губернатор Подмосковья: важно оказать поддержку каждой семье, пострадавшей в результате теракта
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов отметил важность оказания поддержки всем семьям, пострадавшим в результате теракта в Crocus City Hall.
«Наша задача после этой трагедии — уделить внимание каждому, каждой семье, которая осталась без родителей», – подчеркнул губернатор.
Он сообщил, что в результате теракта семь детей в Подмосковье стали сиротами, а также поручил оказать всю необходимую помощь всем, кто провел последнюю неделю в медучреждениях или до сих пор находится в тяжелом состоянии.
«Да, безусловно, мы все мероприятия предусмотрели в нашем постановлении касаемо выплат, но это только одно из слагаемых. Вы знаете, что и Фонд сформирован», - отметил губернатор.
Воробьев выразил благодарность главам муниципалитетов, которые находят семьи, нуждающиеся в поддержке, и помогают им.
Ранее губернатор рассказал об акции, которая прошла в Подмосковье в честь девяти дней со дня теракта.