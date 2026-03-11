«Болезнь возвращается». Врач объяснила, почему корь атакует зимой

Наиболее благоприятное время для заражения корью наступает с приходом холодов, сообщила в интервью РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

«Сезонность — чаще холодное время года, так как вирус более эффективно передается зимой», — пояснила Компанец.

Специалист подчеркнула, что патоген отличается высокой летучестью и молниеносно распространяется воздушно-капельным путем. Несмотря на агрессивность вируса, надежным барьером для него остается своевременная вакцинация, которая формирует длительный иммунитет.

