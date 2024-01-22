Больница в подмосковном Домодедове будет оснащена новым оборудованием

В здании планируется установить два современных лифта. В каждой палате будет туалетная комната с душем. Три операционные оснастят по последнему слову техники. По словам главного врача Андрея Осипова, реанимационная будет располагаться рядом с операционной. На первом этаже устроят зону комфортного пребывания и кафе.

В здании также заменят все инженерные коммуникации, медицинское оборудование и мебель. Строители обещают закончить ремонт раньше срока — ориентировочно весной 2025 года. Работы ведутся в рамках областной госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».