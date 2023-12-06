Больницу подмосковной Коломны оснастили мобильным маммографом

Прибор приобретен по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». Мобильный комплекс сконструирован на базе КАМАЗа повышенной проходимости. Он оборудован системой обогрева и кондиционирования, поэтому может работать круглый год, обеспечивая комфортные условия пациенткам. Работать на маммографе может фельдшер-лаборант.