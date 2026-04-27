Больше 60% россиян имеют лишний вес: эндокринолог рассказала, как снижать его безопасно

Избыточная масса тела — проблема, которая касается более 60% россиян. Однако, как показывают опросы, многие начинают борьбу с лишним весом только тогда, когда появляются серьезные проблемы со здоровьем. Врачи же настаивают: ожирение — это хроническое заболевание, требующее профессионального, а главное — безопасного подхода, передается в материале aif.ru .

Когда на самом деле нужно худеть?

По словам главного врача Профессорской клиники эндокринологии и диабета, кандидата медицинских наук Олеси Гуровой, ориентироваться только на внешний вид или общее самочувствие недостаточно. Проблемы, связанные с лишним весом, такие как гипертония или диабет, развиваются постепенно и незаметно. Она пояснила, что для объективной оценки существуют четкие медицинские критерии: это индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах. Значение выше 25 указывает на избыточный вес, а выше 30 — на ожирение. Дополнительно рекомендуется измерять окружность талии: для мужчин опасным считается показатель 94 см и более, а для женщин — 80 см и более, что говорит об абдоминальном ожирении.

Почему диеты и спорт не всегда работают?

Большинство людей ошибочно полагают, что справиться с лишним весом можно исключительно с помощью физических нагрузок и силы воли, ограничивая себя в еде. Однако Олеся Гурова объяснила, что при значительном накоплении жировой ткани в организме происходят физиологические изменения, которые нарушают регуляцию аппетита на молекулярном уровне. В результате сигнал о насыщении просто не поступает в мозг, и человек продолжает переедать не из-за слабохарактерности. Сегодня существуют препараты, способные воздействовать на эти «поломки». Речь идет об агонистах рецепторов глюкагоноподобного пептида (аГПП-1), которые помогают человеку менять образ жизни более комфортно. Самым эффективным из них считается тирзепатид — двойной агонист, доказавший способность снижать вес более чем на 20% и напрямую влиять на расщепление самого опасного висцерального жира. Эти лекарства помогают удержать достигнутый результат, в отличие от жестких диет, после которых вес обычно возвращается с избытком.

Что говорят исследования?

Врачи подчеркивают, что физиологически безопасным является снижение веса примерно на 0,5–1 кг в неделю. Доказано, что даже потеря 5–10% от исходной массы тела за полгода уже приносит огромную пользу здоровью, значительно снижая риск сердечно-сосудистых осложнений. Препараты нового поколения, которые сегодня производятся в том числе и в России по полному циклу, позволяют сделать этот переход к здоровому питанию плавным и эффективным. Главное, что советуют специалисты, — осознать, что ожирение является медицинской проблемой, и начинать ее решение не с поиска диет в интернете, а с визита к квалифицированному врачу-эндокринологу.