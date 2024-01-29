Больше инсультов и депрессий: врач объяснила, как вспышки на Солнце 29 января повлияют на самочувствие россиян

На Солнце произошла мощная вспышка, после которой ученые зафиксировали проникновение в околоземное пространство потоков протонов.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, как подобные явления влияют на самочувствие людей.

«Вспышки на Солнце приводят к изменениям в геомагнитной активности Земли и, как следствие, действительно могут сказываться на здоровье человека. Особенно это касается тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При этих изменениях в организме человека уменьшается выработка мелатонина и увеличивается образование гормона стресса», — сообщила медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В результате все это, по словам специалиста, приводит к увеличению риска инфарктов и инсультов у лиц с нарушением коронарного и мозгового кровообращения.

«Также есть данные, что повышенная солнечная активность приводит к ухудшению состояния у людей с хроническими заболеваниями всех систем органов и к увеличению количества депрессивных состояний», — предупредила Беляева.

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