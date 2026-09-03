«Идеальная среда для микробов»: почему мягкие игрушки опасны для детей?

Врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью RT сообщил, что мягкие игрушки несут потенциальные риски для здоровья детей. Специалист выделил четыре основные категории возможных угроз: химические, микробиологические, аллергенные и физические.

Эксперт уточнил, что в составе игрушек могут присутствовать опасные вещества, представляющие риск при попадании в организм через рот, дыхательные пути или при соприкосновении с кожей. Среди них — соединения тяжелых металлов, фенол, формальдегид, а также красители и ароматизаторы.

«Мягкие игрушки являются и идеальной средой для накопления микроорганизмов из-за пористой структуры, которую сложно полностью продезинфицировать, и частого контакта с руками, полом и слюной», — отметил Болибок. Помимо бактерий, такие изделия способны аккумулировать аллергены — например, домашнюю пыль или шерсть животных.

Физическая опасность, по словам иммунолога, связана с тем, что плохо закрепленные мелкие детали ребенок может случайно проглотить или вдохнуть. Педиатры также настоятельно не советуют оставлять в кроватках младенцев мягкие игрушки, подушки и объемные одеяла — эти предметы способны перекрыть дыхательные пути малыша.

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