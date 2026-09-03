«Грибная охота на должника». Ярославец с долгом по алиментам в 300 тыс. рублей прятался в кустах

В Ярославской области 39-летний мужчина попытался укрыться в зарослях, чтобы избежать выплаты алиментов на ребенка. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Житель города Данилова на протяжении длительного времени не перечислял средства на содержание своего ребенка — накопившаяся задолженность превысила несколько сотен тысяч рублей. Стремясь уйти от взысканий, он скрывался. Судебные приставы объявили его в розыск и установили местонахождение по адресу проживания его матери.

Когда пристав прибыл к женщине, та сообщила, что сын якобы отправился в Ярославль помогать знакомому с уборкой картофеля. Однако сотрудник ведомства обратил внимание на корзину с грибами, стоявшую прямо у входа, и принял решение осмотреть жилое помещение, а также прилегающую лесную территорию. Там он заметил примятую траву, уходившую в сторону кустарника. Пройдя около двухсот метров, пристав обнаружил скрывавшегося должника — этот эпизод был зафиксирован на видео.

В отношении неплательщика планируется возбуждение уголовного дела по статье 157 Уголовного кодекса РФ («Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Кроме того, мужчину обязали трудоустроиться.

Ранее сообщалось о том, что Данила Козловский опроверг обвинения Ольги Зуевой в неуплате алиментов.