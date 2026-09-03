«Силами ПВО уничтожены десять БПЛА». Мэр Москвы сообщил об отражении массовой атаки дронов на столицу

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидированы десять беспилотных летательных аппаратов, следовавших в сторону столицы. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о повреждении поликлиники и магазина в результате атаки БПЛА на Подмосковье.

Ранее политолог Светов заявил о подготовке России к ударам по военным объектам Европы.