«Стесняюсь цены». Только 17% россиян включают в вишлист все, что хочется

Согласно совместному исследованию ювелирного бренда SOKOLOV и сервиса вишлистов Ohmywishes, только 17% россиян включают в свои списки желаний все, что действительно хотят получить. Остальные фильтруют запросы: 41% заранее оценивают уместность подарка по цене, 22% не указывают некоторые позиции, а 20% признались, что часто скрывают истинные желания.

Главная причина — стоимость: 22% опасаются, что подарок окажется слишком дорогим, 20% не хотят ставить близких в неловкое положение. Еще 15% считают некоторые желания слишком личными, 11% предпочитают покупать дорогие вещи самостоятельно, а 10% боятся показаться меркантильными.

В топе желаний, которые россияне постеснялись бы добавить, — автомобиль и недвижимость (20%), дорогие украшения (17%), нижнее белье (15%). Путешествия (13%), техника (12%) и деньги (9%) также вызывают сомнения.

Порог стоимости, вызывающий неловкость, варьируется: для 19% это 5–10 тысяч рублей, для 20% — 10–20 тысяч, для 17% — 20–50 тысяч. При этом 18% опрошенных заявили, что цена для них не имеет значения.

Если подарок дорогой, 29% скорее купят его сами, 22% расскажут о нем только близким, 16% все равно добавят в вишлист, а 13% выберут более доступную альтернативу.

К чужим дорогим желаниям россияне относятся лояльно: 67% не осуждают, 11% уважают прямоту, и лишь 5% считают такое поведение нескромным.

Чаще всего вишлист с дорогими или личными желаниями готовы показать партнеру (33%). Почти каждый четвертый (23%) не стал бы делиться таким списком ни с кем. Даже бюджетный подарок редко вызывает обиду — 52% будут рады любому варианту.

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