Взрыв и пламя в поле: демонстрационный полет над Афинами закончился трагедией
Kathimerini: истребитель F-4 Phantom разбился на авиашоу под Афинами
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик F-4 Phantom ВВС Греции потерпел крушение спустя несколько минут после начала демонстрационного полета на авиашоу в пригороде Афин. На месте падения боевой машины в поле возник сильный пожар, судьба двоих пилотов остается неизвестной. Министр обороны Греции Никос Дендиас срочно прервал визит и вылетел в столицу. Об этом информирует греческая газета Kathimerini.
Подробности авиакатастрофы под Афинами и характеристики самолета
Основные факты происшествия и контекст эксплуатации техники:
- Обстоятельства ЧП: Катастрофа произошла в первые минуты выступления. Истребитель рухнул в незаселенной местности неподалеку от Афин, вызвав масштабный пожар.
- Спасательная операция: В районе крушения ведутся поисково-спасательные работы. Информация о состоянии и судьбе экипажа пока не поступала.
- Реакция властей: В связи с инцидентом глава оборонного ведомства Греции Никос Дендиас экстренно вылетел в Афины для координации действий штаба.
- Контекст: F-4 Phantom — двухместный истребитель третьего поколения разработки США. Несмотря на то что американские ВВС вывели эти машины из эксплуатации в 1990-х годах, Греция продолжает удерживать модернизированные «Фантомы» на вооружении.