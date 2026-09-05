Взрыв и пламя в поле: демонстрационный полет над Афинами закончился трагедией

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик F-4 Phantom ВВС Греции потерпел крушение спустя несколько минут после начала демонстрационного полета на авиашоу в пригороде Афин. На месте падения боевой машины в поле возник сильный пожар, судьба двоих пилотов остается неизвестной. Министр обороны Греции Никос Дендиас срочно прервал визит и вылетел в столицу. Об этом информирует греческая газета Kathimerini.