Удары под Приморском и Бердянском: дроны атаковали гражданский транспорт в Запорожской области

РИА Новости: дроны атаковали гражданский транспорт в Запорожской области

Общество

ВСУ нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по гражданскому большегрузному транспорту в Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, атаки зафиксированы в районе населенных пунктов Новоивановка, Приморск и Луначарское. В результате ударов никто из водителей и гражданских лиц не пострадал. Об этом информирует агентство РИА Новости.

Подробности атак на гражданскую логистику и география ударов

Основные факты происшествия в приграничном регионе:

  • География инцидентов: Атакам вражеских дронов подверглись участки дорог вблизи села Новоивановка Приазовского округа, города Приморска и села Луначарское Бердянского муниципального округа.
  • Цели атак: Удары наносились по гражданским грузовым автомобилям, осуществлявшим перевозку мирных грузов.
  • Данные о пострадавших: По официальным данным губернатора Евгения Балицкого, в результате налетов БПЛА никто не пострадал, человеческих жертв удалось избежать.
  • Реакция властей: На местах происшествий работают оперативные службы, фиксирующие последствия применения беспилотников по гражданской инфраструктуре.

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