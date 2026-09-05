Удары под Приморском и Бердянском: дроны атаковали гражданский транспорт в Запорожской области
РИА Новости: дроны атаковали гражданский транспорт в Запорожской области
ВСУ нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по гражданскому большегрузному транспорту в Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, атаки зафиксированы в районе населенных пунктов Новоивановка, Приморск и Луначарское. В результате ударов никто из водителей и гражданских лиц не пострадал. Об этом информирует агентство РИА Новости.
Подробности атак на гражданскую логистику и география ударов
Основные факты происшествия в приграничном регионе:
- География инцидентов: Атакам вражеских дронов подверглись участки дорог вблизи села Новоивановка Приазовского округа, города Приморска и села Луначарское Бердянского муниципального округа.
- Цели атак: Удары наносились по гражданским грузовым автомобилям, осуществлявшим перевозку мирных грузов.
- Данные о пострадавших: По официальным данным губернатора Евгения Балицкого, в результате налетов БПЛА никто не пострадал, человеческих жертв удалось избежать.
- Реакция властей: На местах происшествий работают оперативные службы, фиксирующие последствия применения беспилотников по гражданской инфраструктуре.