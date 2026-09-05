Рейс в рабочий поселок Горный завершился трагедией: что известно о состоянии пострадавших

В Тогучинском районе Новосибирской области на 45-м километре автодороги К-19р произошло жесткое столкновение грузового автомобиля HOWO и пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 509. В результате аварии один человек погиб на месте, еще 12 пассажиров, в том числе двое маленьких детей, получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия организовано реверсивное движение, прокуратура начала проверку. Об этом информирует агентство РИА Новости.