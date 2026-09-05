Рейс в рабочий поселок Горный завершился трагедией: что известно о состоянии пострадавших
РИА Новости: один человек погиб и 12 пострадали в ДТП в Новосибирской области
В Тогучинском районе Новосибирской области на 45-м километре автодороги К-19р произошло жесткое столкновение грузового автомобиля HOWO и пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 509. В результате аварии один человек погиб на месте, еще 12 пассажиров, в том числе двое маленьких детей, получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия организовано реверсивное движение, прокуратура начала проверку. Об этом информирует агентство РИА Новости.
Подробности столкновения в Тогучинском районе и текущая обстановка
Ключевые факты и последствия автокатастрофы:
- Участники ДТП: На трассе столкнулись тяжелый грузовик марки HOWO и рейсовый пассажирский микроавтобус, перевозивший людей по маршруту № 509 («Новосибирский автовокзал-Главный — р. п. Горный»).
- Жертвы и пострадавшие: По предварительным данным прокуратуры, в результате столкновения погиб один человек. Травмы получили 12 человек, среди которых двое малолетних детей.
- Организация движения: На 45-м километре автодороги К-19р сотрудники ГАИ временно ввели реверсивное движение для ликвидации последствий ЧП и проведения следственных действий.
- Реакция надзорных органов: На место аварии выехал исполняющий обязанности прокурора Тогучинского района. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.