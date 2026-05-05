Инфекционист Поздняков: Хантавирус может убить за 6 недель

Хантавирусная инфекция развивается стремительно: заболевание стартует с резкого подъема температуры, интенсивной головной боли и рвоты. Спустя несколько дней состояние пациента критически ухудшается из-за прогрессирующей дыхательной недостаточности. Об этих особенностях недуга в интервью изданию «Российская газета» рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Он уточнил, что от момента заражения до первых проявлений болезни может пройти от одной до шести недель. Медицинская помощь при данном вирусе сводится к поддерживающей терапии, так как специфического противовирусного лечения на сегодняшний день не существует .

Андрей Поздняков предупредил, что течение болезни зависит от ее формы. При легочном варианте хантавируса у пациентов возникает мучительный кашель и быстро нарастает одышка, что требует экстренной госпитализации и респираторной поддержки . В случае развития почечной формы высок риск острой недостаточности почек, которая может потребовать аппаратной очистки крови.

