Гастрономическое наследие: стало известно, чем удивит Рязанская область

Рязанская область собирается удивить страну не только пейзажами и древними городами, но и своей кухней. Запущен проект «Гастрономическое наследие Рязанского края», цель которого — не просто прокормить туриста, а через блюда рассказать целую историю земли. Повара, фермеры, рестораторы и даже педагоги объединились: старинные рецепты хотят не законсервировать в музее, а вернуть на столы, интегрировать в образование и сделать новой точкой притяжения для путешественников, которые ищут настоящую аутентичность. Об этом сообщает издание 7info.

Одной из главных находок стал салат «По-медвеженски», переносящий нас на окский остров с интригующим названием «Медвежья Голова». В начале XX века туда сбегали от столичной суеты знаменитые оперные братья Пироговы — варили уху и придумали это блюдо. Рецепт не канул в Лету благодаря рукописи сына одного из братьев, которая хранится в доме-музее. Так что это не просто еда, а рыбацкая атмосфера с аристократическим оттенком.

Не менее колоритны черепенники с белыми грибами. Название пошло от глиняных формочек-«черепушек», в которых тесто выпекали еще на сасовских базарах. Рецепт восстановила местная жительница по бабушкиным запискам. Некогда это был бюджетный хит ярмарки с жареным луком, а грибная версия считалась праздничной. Сегодня вместо луговых опят используют белые — получается золотистая корочка, лесной аромат и та самая форма, которая долго хранит тепло.

Любителям наваристых супов адресована рыбная солянка из села Новое Батурино. Ее нашли во время гастроэкспедиции в Рыбновском районе. Автор рецепта, Александр Горелов, добавляет для пикантности соленые огурцы и даже огуречный рассол, а главный секрет — в подаче: свежий чеснок нужно давить через чеснокодавилку прямо в тарелку. Это дает тот самый взрывной аромат, от которого суп становится бесконечным.

Блины в Рязанской области — отдельная песня. На юге их называют каравайцами и пекут настолько тонкими, что только с одной стороны. Раньше использовали не пшеничную, а пшенную муку — получается нежный ореховый оттенок и текстура, которая тает во рту. А в селе Чернава Милославского района пекут дрожжевые блины-облака. Хитрость тут в технике: тесто набирают половником только с самого верха, чтобы не нарушить воздушную структуру, а сам половник во время жарки кладут рядом.

Из напитков предлагают два полюса. Горячий сбитень — древний эликсир из меда, воды и пряностей, от которого пахнет праздником и ярмарочными морозами. И клюквенный морс — чистый, терпкий и освежающий вкус мещерских болот, идеально подходящий после сытного обеда.

Таким образом, рязанская кухня перестает быть музейным экспонатом. Те, кто попробует эти блюда, смогут физически ощутить историю — рыбацкие стоянки оперных певцов, шум сасовского базара, секреты деревенских печей. Это не просто гастрономический проект, а способ влюбить в регион через тарелку. И судя по описанным рецептам, у них это получится.

