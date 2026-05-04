Никаких выплат по звонку: эксперт раскрыл, как мошенники обманывают пенсионеров по телефону

Звонок с незнакомого номера, ласковый голос и предложение оформить давно положенную выплату или льготу — классическая ловушка, на которую до сих пор попадаются тысячи пожилых людей. Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с Pravda.Ru дает простой и жесткий совет: пожилых родственников нужно предупредить раз и навсегда — ни одна настоящая выплата или льгота в этой стране не оформляется через телефонные звонки. Если человеку что-то положено, государство уже знает, где он живет, чем занимался и какие у него заслуги. Никаких дополнительных подтверждений по телефону не требуется.

Курочкин объясняет логику системы максимально понятно: выплаты либо уже приходят автоматически, либо человек получает официальное письменное уведомление. Но никогда — звонок с просьбой назвать паспортные данные, номер СНИЛС или код из СМС. Любая фраза вроде «подтвердите информацию», «помогите оформить начисление» или «вам одобрена компенсация, осталось назвать реквизиты» — это красная тряпка. Официальные структуры не обзванивают людей с такими вопросами, особенно когда речь идет о деньгах.

По его словам, самый надежный способ защитить бабушек и дедушек — научить их одному правилу: не вступать в разговор с незнакомыми номерами вообще. У операторов связи, безусловно, есть сервисы антиспама и антифрода. Они отсекают часть звонков, помечают подозрительные номера, иногда блокируют их. Увидев предупреждение на экране, человек может задуматься и не взять трубку. Но Курочкин трезво оценивает: полностью проблему это не решает. Мошенники меняют номера пачками, подменяют их, используют обходные схемы.

Эксперт подчеркнул, что включать сервисы защиты от мошеннических звонков стоит обязательно — это дополнительный рубеж обороны. Но главный и самый надежный фильтр находится в голове: никаких «помогите с начислением» по телефону. Положили трубку — сохранили пенсию.

Ранее сообщалось, что 76‑летний москвич потерял 71 млн руб. из-за мошенников, заманивших его в фейковый чат соседей.