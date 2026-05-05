Живете и тянетесь к сладкому? Диетолог назвала три признака высокого кортизола

Постоянная усталость, тяга к сладкому и внезапно нависший живот — это может быть не просто отсутствие силы воли, а реальная работа гормона стресса. Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с « Вечерней Москвой » объяснила: избыток кортизола умеет маскироваться под обычную лень или возрастные изменения, но на самом деле приводит к вполне конкретным и неприятным последствиям, включая набор веса.

По ее словам, первый звоночек — вы едите как обычно, а вес ползет вверх без видимой причины. Второй — жир почему-то упрямо откладывается именно на животе, а не на бедрах или руках. И третий, самый коварный, — вы теряете контроль над аппетитом, и рука сама тянется к булочкам и конфетам. Если все три признака сошлись в одной точке, это повод заподозрить переизбыток кортизола.

Но, конечно, ставить диагноз на глазок нельзя. Русакова подчеркивает: для точности нужно сдать анализы крови, мочи и слюны. Причем забор биоматериала проводят и утром, и вечером — только так можно отследить суточные колебания гормона, а они у каждого свои. Интерпретировать же результаты должен не голос в голове, а врач-эндокринолог, который изучит всю медицинскую карту. Итог прост: если живот растет, а сил нет, возможно, виноват не недостаток спорта, а переизбыток стресса. И лечить это надо не диетой из интернета, а походом к эндокринологу.

