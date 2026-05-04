Не мясо виновато: врач развеяла миф о шашлычных отравлениях

Сезон шашлыков в самом разгаре, но радость от приготовленного на костре мяса слишком часто омрачается больничной койкой. Терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с Pravda.Ru развеяла главный миф: дело почти никогда не в самом мясе, а в цепочке ошибок, которые мы совершаем до, во время и после пикника. Испорченный кусок можно вычислить по трем признакам — неприятный запах, неестественный цвет и потеря упругости. Но даже идеальное сырье не спасает, если готовить его неправильно.

При выборе мяса Чернышова советует включать паранойю: обращать внимание не только на внешний вид, но и на место покупки. На рынке или в крупном магазине есть санитарный контроль, а вот сомнительная палатка с шашлыком «из багажника» — лотерея. Если происхождение продукта вызывает сомнения, полусырая прожарка недопустима: бактерии останутся внутри, плюс можно подхватить личинки гельминтов, включая тех самых паразитов, вызывающих свиной или бычий цепень. Готовить нужно до полной готовности, и никакой крови на тарелке.

Однако самая частая причина майских отравлений, по словам врача, даже не мясо, а то, что его окружает. Люди уходят играть в волейбол, купаться или просто болтать, а нарезанные салаты, закуски и готовый шашлык остаются стоять на солнце несколько часов. В тепле бактерии размножаются со скоростью лесного пожара. Перевозить еду на природу лучше в сумке-холодильнике и не оставлять продукты под открытыми лучами. Правило «не доедать, если долго лежало в тепле» — не жадность, а безопасность.

По ее мнению, тошнота, рвота и боли в животе после застолья не всегда отравление. У людей с хроническими болезнями ЖКТ, например с панкреатитом, симптомы будут почти такими же. Поэтому тем, кто знает о своих слабых местах, стоит заранее держать под рукой прописанные врачом препараты, не перегружать поджелудочную жирным и жареным и уж точно не запивать шашлык алкоголем. Если же пострадал здоровый человек — нужно промыть желудок и обратиться к врачу. Таким образом, не мясо злодей, а жара, лень и отсутствие холодильника, поэтому аккуратное хранение решает почти все.

