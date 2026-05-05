Призыв для мужчин, пенсия для женщин: стало известно, почему закон относится к мужчинам и женщинам по-разному

Мы привыкли, что Конституция гарантирует равенство мужчины и женщины. Казалось бы, поставь точку и не спорь. Но стоит отойти от торжественных формулировок и посмотреть, как работают конкретные законы, — и картина перестает быть черно-белой. Вопрос упирается не столько в права, сколько в обязанности и реальные возможности. И вот здесь выясняется, что симметрия в нашем правовом поле — редкий гость. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Начнем с очевидного: защита Отечества — долг гражданина. Это общая фраза. Но за ней стоит сухая реальность: обязательный призыв только для мужчин. Женщины могут служить, но не обязаны. Перекос, пусть и с историческим обоснованием, налицо. Далее — пенсионная арифметика, которую не объяснить одной логикой. Мужчины живут в среднем на 10–12 лет меньше женщин, а выходят на пенсию на пять лет позже. На бумаге это обосновывают материнством и нагрузками. Но льготу получают все женщины, независимо от того, рожали они детей или нет. В итоге имеем парадокс: те, кто меньше живет, работают дольше.

Семейный кодекс тоже подбрасывает поводы для размышлений. Мужчина не может инициировать развод, пока жена беременна или ребенку не исполнился год. Смысл понятен — защита матери и младенца. Но если отбросить эмоции, это одностороннее ограничение. Плюс закон обязывает супруга содержать жену в тот же период. Снова забота о ребенке — и снова асимметричная обязанность. А судебная практика делает эту асимметрию еще заметнее: после развода дети в подавляющем большинстве случаев остаются с матерью. Хотя закон предписывает учитывать интересы ребенка и право голоса отца, реальность оказывается очень предсказуемой.

В уголовном праве разница становится еще резче. Убийство матерью новорожденного (статья 106 УК РФ) наказывается мягче, чем обычное убийство, — из-за особого состояния женщины. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь женщинам не грозят в принципе. Режимы отбывания наказания мягче, нет «строгих» и «особых» условий, как для мужчин. Беременные и женщины с малолетними детьми легко получают отсрочку от реального лишения свободы — мужчина может рассчитывать на подобное, только если он единственный родитель.

Отдельная и очень чувствительная тема — половая неприкосновенность. Статья 131 УК РФ описывает изнасилование как половое сношение с потерпевшей. Насильственные действия в отношении мужчин квалифицируются по другой, соседней статье. Защита есть, но конструкция закона построена по-разному. В репродуктивной сфере тоже зияет пробел: суррогатное материнство доступно супружеским парам или одиноким женщинам. Одинокие мужчины этой возможности лишены — прежняя судебная практика, позволявшая отцам-одиночкам, сегодня фактически свернута.

Трудовое право и служба продолжают линию. Женщины в сельской местности работают 36 часов в неделю вместо 40 — для мужчин такой нормы нет. В полиции и других силовых структурах нормативы физподготовки для мужчин и женщин разные, хотя служебные обязанности зачастую идентичны. Формально мужчина может уйти в отпуск по уходу за ребенком, но на практике это почти не встречается — социальная модель по-прежнему перекладывает основную нагрузку на женщину.

Все эти нормы не случайны. Исторически они отражали демографические задачи, социальный уклад, заботу о материнстве и детстве. Но общество меняется быстрее, чем законы. И главный вопрос уже не в том, есть ли различия. Они есть, и это факт. Вопрос в другом: соответствует ли сегодняшняя асимметрия реальной жизни? Когда мы говорим о равенстве, что мы на самом деле имеем в виду — одинаковые формулировки в Конституции или одинаковые возможности, обязанности и ощущение справедливости для всех?

Ранее сообщалось, что в Химках прокуратура помогла восстановить жилищные права пенсионеров.