Боррелиоз и энцефалит: врачи рассказали о ситуации с клещевыми инфекциями в России

В преддверии сезона клещевой активности врачи поделились тревожной статистикой: почти две трети опрошенных специалистов (62,7%) сообщили, что за последние два года не сталкивались с пациентами, зараженными клещевыми инфекциями. Однако каждый пятый врач (21%) чаще всего диагностировал у пациентов болезнь Лайма (боррелиоз). Клещевой энцефалит встречался у 7,3% пациентов, а 9% врачей отмечали разные инфекции. Такие данные на основании опроса приложения «Справочник врача» привел «Коммерсантъ».

Особую тревогу вызывает то, что 51,3% врачей наблюдали летальные исходы или случаи инвалидизации среди заболевших. Причем 65,8% из них подчеркнули, что пострадавшие не были привиты от клещевого энцефалита.

Еще 12,8% специалистов зафиксировали случаи алиментарного заражения — то есть, когда вирус попал в организм через сырое молоко или другие продукты, не прошедшие термическую обработку.

Специфического лечения от клещевого энцефалита не существует. Единственной надежной защитой остается вакцинация. Привитые люди либо не заболевают вовсе, либо переносят инфекцию в легкой форме.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в гражданский оборот регулярно поступают вакцины. За первые два месяца 2026 года выпущено более 900 тысяч доз и свыше 280 тысяч доз иммуноглобулина. Однако в некоторых регионах фиксируются локальные перебои. Врачи призывают население не откладывать прививки и помнить об опасности, которую таят в себе клещи.

Ранее сообщалось, что в 19 регионах России 100 человек покусали клещи, несмотря на снег.