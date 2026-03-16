В России проснулись клещи: первые укусы зафиксировали в 19 регионах страны

Сезон активности клещей в центральной России начался раньше обычного, пишут «Известия». Первые укусы зафиксированы в Тульской области, несмотря на сохраняющийся местами снежный покров. По данным специалистов, с начала года клещи покусали около 100 человек в 19 регионах России.

Обычно активность клещей начинается в третьей декаде марта, а пик приходится на конец мая — середину июня. Клещи, собранные в Тульской области, оказались заражены боррелиозом (болезнью Лайма).

Важно отметить, что вакцины от этого заболевания не существует, а для профилактики врачи назначают антибиотики. А вот от клещевого энцефалита прививка есть, и специалисты рекомендуют сделать ее заранее.

Чтобы защитить себя на природе, нужно носить закрытую одежду, использовать репелленты, а после прогулок тщательно осматривать тело и одежду. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее в Росприроднадзоре назвали затененные места излюбленными местами обитания клещей.