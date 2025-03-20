Бразильские ученые пояснили влияние бедности на риск развития болезни Альцгеймера

Недавнее исследование бразильских ученых, предполагающее анализ данных о болезни Альцгеймера в 204 странах с 1990 по 2021 год, показало, что число диагностирований болезни и прочих форм слабоумия увеличилось по всему миру, и, судя по прогнозам, эта тенденция продолжится. По данным результатов, социально-экономические данные различных регионов, в том числе средний доход, уровень образования и госрасходы на здравоохранение, оказывают влияние на развитие деменции. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Отмечается, что в государствах с низким доходом люди имеют ограниченный доступ к медпомощи для лечения хронических заболеваний, что наращивает распространенность слабоумия. Так, в государствах с низким и средним уровнем дохода сосредоточено большинство случаев диагностики деменции: 2/3 всех диагнозов приходится на бедные регионы.

Авторы исследования подчеркнули важность внимания к данному вопросу в развивающихся странах и призвали к международному сотрудничеству для разработки стратегий по предотвращению болезни Альцгеймера по всему миру.

Ранее врач Чернышова заявила, что бессонница может быть симптомом начинающейся деменции.