Врач Чернышова: Бессонница может быть симптомом начинающейся деменции

Бессонница в зрелом возрасте может быть симптомом начала деменции, сообщила в интервью изданию aif.ru терапевт Надежда Чернышова.

Обычно старческое слабоумие развивается из-за хронического стресса, работы по ночам или смены часовых поясов. Иногда проблемы со сном могут указывать на проблемы со здоровьем.

Так, бессонница начинается у людей, страдающих психическими заболеваниями, такими как депрессия, шизофрения, тревожные расстройства. Также бессонница может указывать на болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, деменции.

Заболевания щитовидной железы тоже приводят к проблемам со сном. У женщин бессонница бывает на фоне гормональной перестройки организма во время беременности, менопаузы или климакса, заключила собеседница издания.

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