Бригада скорой помощи в Балашихе спасла пациентку с инфарктом, перенесшую клиническую смерть

Бригада скорой помощи в составе врача, фельдшера и водителя спасла 57-летнюю жительницу Балашихи, которая перенесла клиническую смерть в карете скорой, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Женщина вызвала врачей, поскольку ей было тяжело дышать. Бригада медиков прибыла на вызов через тринадцать минут и выявила инфаркт миокарда. Состояние пациентки стабилизировали. После этого было принято решение госпитализировать ее в региональный сосудистый центр.

Как рассказала врач Мария Бичина, во время эвакуации у пациентки произошла остановка сердечной деятельности, была зафиксирована клиническая смерть, которая длилась около двух минут. Бригада скорой помощи незамедлительно приступила к реанимационным мероприятиям, благодаря чему удалось восстановить сердечный ритм женщины и ее сознание.

Пациентку доставили третий филиал Балашихинской областной больницы. После стабилизации состояния ее перевели в сосудистый центр, где врачи сделали экстренную операцию по восстановлению проходимости коронарных артерий. Отмечается, что сейчас жизни женщины ничего не угрожает, ее уже выписали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на востоке региона планируют построить современный госпиталь.