Бриллианты и наращенные клыки: стоматолог назвала самые опасные украшения для зубов

Современная стоматология предлагает не только процедуры, направленные на укрепление здоровья зубов, но еще и на их украшение. Однако такой апгрейд может таить в себе неоправданные риски.

Как рассказала звездный стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог и основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова, далеко не все такие процедуры безопасны.

«Если говорить об украшениях на зубах, таких как скайсы либо стразы, наклейки для зубов, то они абсолютно безвредны. Они просто приклеиваются к поверхности зуба, и основная наша задача — вокруг них качественно чистить, тогда никаких проблем не будет. Однако в начале нулевых модно было ставить бриллианты в зубы», — отметила Мелехова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В таком случае под бриллиант необходимо было высверливать отверстие. А это, по словам стоматолога, очень вредно для зубов.

«Есть еще такое явление, как татуировки на зубах. Обычно это делают на керамических коронках, то есть, там сразу прорисовывается какой-то определенный рисунок. Но опять же, с точки зрения эстетики и моего восприятия, обычно это смотрится, как грязный зуб, который забыли почистить или там остался кусочек еды», — призналась медик.

Иногда встречаются и наращенные клыки. Они, по словам специалиста, тоже вредны: когда происходят боковые движения челюсти, наращенные клыки их блокируют.

«У нас не будет того самого важного фактора при жевании — бокового клыкового пути полноценного, соответственно, будут ограничены боковые движения, поэтому я бы не рекомендовала их наращивать», — подчеркнула стоматолог.

Также, напомнила собеседница, есть такие украшения на зубы, как грилзы.

«Это съемные аппараты, которые изготавливаются на заказ. Очень часто их делают себе различные медийные люди. Самое важное в них — это качественно их чистить, тогда на них не будут скапливаться бактерии, вредящие зубам», — подытожила Мелехова.

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