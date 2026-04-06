Британия в панике, Россия в тревоге: почему менингококк атакует студентов и детей

С 13 марта британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) бьет тревогу: то, что начиналось как единичные случаи «странной простуды» среди студентов, за несколько дней переросло в крупнейшую вспышку инвазивной менингококковой инфекции за последние годы. Жертвами «невидимого убийцы» стали 17-летняя учащаяся шестого класса школы королевы Елизаветы Джульет Кенни и 21-летний студент Кентского университета. Расследование показало, что суперраспространение бактерии произошло в клубе Chemistry в Кентербери, где компания отмечала день рождения, передает « МК ».

Глава UKHSA Сьюзан Хопкинс, имеющая за плечами 35 лет работы в медицине, призналась, что никогда не видела столько случаев за одни выходные. Власти уже экстренно рассылают антибиотики и вакцины 30 тысячам студентов и сотрудников. Но главная проблема в другом: болезнь маскируется под похмелье, грипп или обычный насморк.

«Сыпь, которую нельзя пропустить»

Британские врачи предупреждают: не ждите классической сыпи, которая не исчезает при надавливании стаканом — это поздний и крайне опасный симптом. Часто болезнь начинается как коварный хамелеон. Пациенты жаловались на ломоту в теле, внезапную слабость и дикую головную боль: «Это можно легко списать на похмелье после вечеринки или начало гриппа».

Красные флаги, при которых нужно бить в колокол:

· Холодные руки и ноги на фоне высокой температуры. · Резкая боль в мышцах (пациенты описывают это как «будто меня переехал грузовик»). · Светобоязнь и невыносимая тяжесть в затылке (невозможно достать подбородком до груди). · Спутанность сознания — заболевшие перестают узнавать близких или несут чушь.

Трагедия в Перми: «Он улыбнулся мне и уснул на руках»

Пока Британия подсчитывает жертв, в России тоже вспоминают о коварстве этой заразы. В Перми молодая семья переживает ад, который невозможно описать словами. Ребенку было всего 1 год и 9 месяцев. История, опубликованная в соцсетях и на 59.RU, потрясла пользователей до глубины души. Мальчика лечили от обычного ОРВИ почти две недели. Когда кашель прошел, мама выдохнула. Но на следующее утро малыш проснулся с температурой 39°С, его стошнило: «Я подумала — ротавирус. Он был активным, проводил папу на работу».

Но через несколько часов состояние малыша резко ухудшилось. Ребенка начало трясти, температура подскочила до 40,9°C. Приехавшая скорая быстро доставила их в больницу. Как только врачи увидели небольшую сыпь на шее, похожую на «потницу», ребенка тут же забрали в реанимацию. Медики боролись за жизнь мальчика три часа. Но спасти его не удалось. Молниеносная форма менингококковой инфекции (менингококцемия) убила малыша за несколько часов: «У меня ноль претензий к врачам, они сделали все. Но почему я ничего не знала о прививке?».

Почему в России до сих пор нет массовой вакцинации?

Важный нюанс: в России, как и во многих странах, прививка от менингококка не входит в Национальный календарь прививок (она не обязательна), о ней часто забывают сказать в поликлиниках. Согласно официальным документам, включение четырехвалентной вакцины против менингококка в календарь неоднократно откладывалось: с 2025 года перенесено на 2027-й. Хотя Минздрав не исключал старта вакцинации в 2026 году, окончательное решение пока не принято. К тому же существующие в РФ вакцины защищают не от всех штаммов, а циркулирующие в Европе и мире серогруппы (такие как опасный MenB) могут отличаться.

Единственный отечественный препарат — конъюгированная полисахаридная вакцина против менингококка — ожидается к регистрации весной 2026 года. Однако ее появление на рынке не означает автоматического включения в календарь и массовой бесплатной вакцинации. Пока же прививку можно сделать только платно, и стоимость курса может быть недоступна для многих семей.

Эксперты отмечают, что в 2025 году в России было зафиксировано более 1 200 случаев менингококковой инфекции — это вдвое больше, чем в 2024-м. При этом 75% заболевших — взрослые. В Роспотребнадзоре ситуацию называют стабильной, но врачи бьют тревогу: пока чиновники обсуждают сроки включения вакцины в календарь, инфекция продолжает убивать.

Вопрос о том, нужна ли массовая вакцинация от менингококка в России, остается открытым. Но истории из Перми и Кентербери напоминают: «молниеносный убийца» не спрашивает, есть ли у вас прививка. Он просто атакует.