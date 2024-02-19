Британские ученые: мозг после коронавируса стареет на 20 лет

Ученые из Ливерпульского университета выяснили, как коронавирус влияет на когнитивные способности человека.

Отмечается, что на проблемы с памятью и концентрацией внимания жаловались почти половина переболевших. По словам ведущего автора исследования, директора лаборатории инфекционной нейробиологии в Ливерпульском университете Бенедикта Майкла, это связано с нейроанатомическими изменениями в мозге.

Ученые считают, что ковид воздействует на мозг как серьезная черепно-мозговая травма, и сравнивают ущерб с внезапным старением на 20 лет. Это связано с тем, что во время болезни мозг не получал достаточное количество кислорода, из-за чего некоторые его зоны получили повреждения.

В настоящее время в университете пытаются выяснить, насколько необратимы изменения.

Ранее врач-вирусолог Петр Чумаков описал «болезнь Х», которая якобы еще более опасна по сравнению с коронавирусом.