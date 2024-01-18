Вирусолог Чумаков описал «болезнь Х», которая смертоноснее ковида в 20 раз

Врач-вирусолог Петр Чумаков не стал отрицать опасность вируса «Х», однако отметил, что инфекция была изучена задолго до появления коронавируса. Об этом специалист рассказал в беседе с сайтом aif.ru .

Эксперты последнее время бьют тревогу из-за «болезни Х», которая якобы может убить в 20 раз больше людей, чем коронавирус. Аналогичную обеспокоенность выражали и во время последнего Всемирного экономического форума в Давосе. Однако в Роспотребнадзоре сразу увидели цель участников встречи. Как оказалось, среди них были фармацевтические компании, которым было выгодно поднять панику и заодно нарастить объем инвестиций.

Как отметил Чумаков, болезнь была известна задолго до пандемии. Впервые ее также обсудили в Давосе до 2020 года. По предположению врача, «патоген Х» - это вирус птичьего гриппа H5N1. Этот вариант способен передаваться от человека к человеку, и в этом его отличие от классических типов.

«Сейчас речь идет о том, что от «болезни Х» погибнет людей в 20 раз больше, чем от ковида. Нетрудно посчитать, что летальность для этого должна быть на уровне примерно 50-60%. Нам хорошо известно, что такая смертность типична для птичьего гриппа H5N1», — отметил врач.

Чумаков не стал сбрасывать со счетов предупреждение сообщества, однако напомнил, что и до коронавируса с ним проводились большие исследования, в том числе и создавались предварительные вакцины. Если бы это не сделали, то препараты не появились бы так быстро в момент пандемии. В случае, если «Х» станет стремительно распространяться, то ученые быстро смогут вывести против этой болезни вакцину.

Ранее иммунологи предупредили о симптомах, которые требуют обращения за медицинской помощью.