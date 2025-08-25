Британские ученые нашли спасение от старческих заболеваний — все дело в вишне

Британские ученые пришли к выводу, что вишня в виде порошка и сока может быть полезной для профилактики старческих заболеваний. Об этом также сообщила «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные источники.

Исследование, опубликованное в журнале Antioxidants, проводили специалисты Кентского университета. Они ранее обнаружили, что употребление вишни помогает снижать симптомы таких возрастных заболеваний, как деменция и болезнь Альцгеймера.

Однако в новом исследовании ученые выяснили, что вишня, переработанная в сок или порошок, имеет еще более сильное воздействие на нейродегенеративные болезни. Медики подчеркнули, что порошок из вишни, который можно добавлять в пищу, является эффективным средством в борьбе со старением. Кроме того, было выяснено, что наибольшее количество полезного вещества содержится в неспелых и переспелых плодах.

Доктор Марина Эскурра, автор исследования, отметила, что порошок из вишни может быть полезнее для здоровья, чем многие традиционные добавки. Она также добавила, что непригодные для продажи фрукты не стоит утилизировать по этой же причине.

Ранее гастроэнтеролог раскрыла четыре правила идеального завтрака для россиян.