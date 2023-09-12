«Буквально уничтожают кожу»: названа еще одна опасность энергетиков

Энергетики уже давно стали неотъемлемой частью жизни некоторых людей. Причем некоторые из них употребляют подобные напитки не ради поддержания себя в тонусе в определенный момент, а исключительно ради удовольствия. Но никто не задумывается, чем оборачивается для здоровья очередная порция вкусного напитка.

Член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова рассказала, как энергетики влияют на состояние кожи человека. Как оказалось, красота и молодость попросту несовместимы с употреблением таких напитков.

«Энергетические напитки содержат ряд вредных компонентов, которые буквально уничтожают кожу. Например, кофеин — он является диуретиком — способствует процессу мочеобразования и может вызывать дефицит влаги в организме. Обезвоженная кожа, в свою очередь, становится сухой, шелушится и теряет эластичность», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в энергетических напитках содержится огромное количество сахара, тоже влияющего на качество кожи. Он способствует образованию продуктов гликирования, а они ведут к образованию морщин и старению кожных покровов.

«Также там содержатся агрессивные лимонная и яблочная кислоты. Употребление энергетиков в больших количествах или на постоянной основе из-за них чревато раздражением кожи, покраснениями и воспалениями. А дополнением к ним служит углекислый газ, расширяющий сосуды, повышающий давление и ухудшающий приток крови к кожным покровам. Он же нарушает обмен веществ и, соответственно, питание кожи», — добавила Кондаурова.

Последним пунктом в списке являются пищевые красители, тоже включенные в состав большинства упомянутых напитков. Они могут вызывать аллергические реакции, сыпь и зуд.

«Любовь к себе и своей коже начинается с самодисциплины и исключения из рациона газированных напитков, а в особенности энергетических. Это станет еще и прекрасным первым шагом к здоровому питанию», — подвела итог диетолог.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья могут принять участие в проекте «Здоровое поколение».