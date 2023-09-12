Жители Подмосковья могут принять участие в проекте «Здоровое поколение»

Жители Подмосковья могут принять участие в социальном благотворительном проекте «Здоровое поколение». Его запустил Университет персонализированной диетологии и нутрициологии.

Проект направлен на родителей подрастающего поколения; бабушек и дедушек, принимающих активное участие в воспитании внуков; работников образовательных и медицинских учреждений.

Материалы «Здорового поколения» разработаны педиатрами, эндокринологами, диетологами и нутрициологами. Двести пятьдесят уроков на самые востребованные темы, гайды и методички, чек-листы и онлайн-дневник доступны по этой ссылке.

Уроки содержат ответы на вопросы о ведении здорового образа жизни; осознанном подходе к формированию пищевых привычек; физическом и психологическом развитии ребенка; формировании иммунитета.

Проект поможет преодолеть и предупредить появление болезней, связанных с органами ЖКТ; низким иммунным ответом; расстройством пищевого поведения; дефицитными состояниями минералов и витаминов в организме.