Россиян предупредили о скрытых рисках дешевой готовой еды в супермаркетах

Низкая цена готовой еды в супермаркетах часто скрывает серьезные риски для здоровья. Об этом в интервью «Газете.Ru» предупредил эксперт в области пищевой безопасности Алексей Почапский.

По его словам, производители экономят на натуральных ингредиентах, заменяя их дешевыми аналогами. Сливочное масло уступает место растительным жирам, а мясо — соевому белку и воде. Снабженец торговой сети может потребовать от поставщика снизить цену для акции, и тогда технолог меняет рецептуру — так на полках оказываются фальсифицированные продукты.

Помимо состава, страдают условия хранения и транспортировки. Продукты могут перевозить в багажнике обычного автомобиля или хранить при комнатной температуре в проходах между холодильниками.

Известны случаи, когда на витрине при лежали колбасные изделия при температуре плюс 15 градусов. На замечание продавец не смог ответить, какая температура должна быть по норме. Бывает, что нарезанный сыр просто перефасовывают и наклеивают новые ярлыки, отметил специалист.

Как распознать некачественный товар? Цена заметно ниже среднерыночной — первый тревожный сигнал. Размытая маркировка, отсутствие полных данных о производителе могут говорить о попытке скрыть источник продукта. Следы переклеивания этикеток и необычные цвета печати также указывают на контрафакт. Неестественный внешний вид, странная текстура, кислый, прогорклый или химический запах — явный сигнал опасности.

Последствия употребления такой еды могут быть разными: от легкого отравления до сальмонеллеза или листериоза. Аллергики рискуют получить реакцию на не указанные в составе ингредиенты. При длительном употреблении дешевых продуктов с избытком консервантов повышается риск хронических заболеваний.

Эксперт советует не покупать готовую еду в сомнительных местах, обращать внимание на температуру в холодильной витрине, требовать документы на продукт и отказываться от покупки при малейших сомнениях. Внимательность и знание признаков фальсификации — лучшая защита от недобросовестных производителей и продавцов.

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