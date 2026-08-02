Взрыв в Москве на Кудринской площади: число погибших возросло до пяти, шестеро — в тяжелом состоянии

Число погибших в результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в Москве увеличилось до пяти человек, сообщил телеканал «РЕН ТВ». Двое пострадавших, доставленных в больницу, скончались от полученных ранений. Состояние еще шести человек врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, взрыв прогремел вечером 1 августа на входе в ресторан. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), женщина пыталась пронести в заведение взрывное устройство, но ее остановил охранник. После этого раздался взрыв.

На месте погибли три человека: сама женщина, охранник и один из посетителей. Еще 21 человек получил ранения. Позднее двое из них скончались в больнице.

На месте происшествия работают оперативные службы. Следственные органы выясняют обстоятельства трагедии. Жителей и гостей столицы призывают сохранять бдительность и доверять только официальной информации.

Ранее сообщалось, что охранник ресторана в центре Москвы, где произошел взрыв, спас десятки жизней.