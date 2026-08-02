Россиянам объяснили, почему нельзя покупать разрезанный арбуз

Покупать разрезанные арбузы не стоит — сладкая влажная среда создает идеальные условия для размножения бактерий, сообщила в интервью «Ленте.ру» директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

При выборе целого плода нужно обращать внимание на целостность корки. Трещины, проколы, вмятины — повод отказаться от покупки. Через повреждения внутрь проникают бактерии, которые могут вызвать кишечные инфекции.

По словам эксперта, особенно опасны арбузы — те, которые лежат на земле или продаются в несанкционированных точках торговли, например у обочин дорог, где нет условий для хранения и санитарного контроля.

После того как арбуз разрезан, стоит оценить мякоть, говорит Спеценко. Рыхлая структура, нехарактерный привкус или запах — сигнал того, что плод испорчен. Желтые или коричневые прожилки вместо белых могут указывать на нарушение условий выращивания или хранения и начало гниения.

Перед разрезанием арбуз необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом или щеткой, чтобы удалить уличную грязь и бактерии. Также стоит проверить продавца: отсутствие декларации о соответствии, личной медицинской книжки и информации о юридическом лице — повод насторожиться. Лучше отказаться от покупки, если есть хоть малейшие сомнения в качестве.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как определять спелость арбуза.