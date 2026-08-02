Правительство Армении уходит: Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире поставил подпись под заявлением об отставке правительства и тут же направил документ президенту республики. Этот шаг запускает конституционную процедуру формирования нового кабинета министров, сообщает армянское издание АМИ «Новости-Армения» .

Действие развернулось в соответствии с 158-й статьей основного закона страны: в день открытия первой сессии Национального собрания нового созыва действующее правительство слагает полномочия автоматически. Пашинян уточнил, что до утверждения нового состава министры продолжат исполнять обязанности, обеспечивая бесперебойную работу ведомств.

Парламентское большинство уже определилось с преемником. В тот же день фракция «Гражданский договор» внесет президенту единую кандидатуру на пост премьера, после чего последует официальное назначение. Что касается спикера, здесь интриги не возникло: единственным претендентом стал Рубен Рубинян, которого выдвинула правящая сила.

Оппозиционные фракции — «Сильная Армения» и «Армения» — своих вариантов для спикерского кресла не предложили, фактически уступив этот пост большинству. Таким образом, политический транзит в республике развивается строго по регламенту, без неожиданных поворотов.

Ранее Пашинян назвал условие для проведения референдума о вступлении Армении в ЕС.