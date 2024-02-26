«Часть мозговой ткани отмирает»: что будет с Бари Алибасовым после инсульта

Известный российский музыкант Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после инсульта. РЕН-ТВ со ссылкой на свои источники заявляет , что у 76-летнего продюсера нашли признаки ишемии в левом полушарии.

Факторы риска

Заведующая отделением неврологии филиала «Костинский» ГБУЗ МО «Королевская городская больница» Елена Городецкая рассказала, что означает этот диагноз, и как будут лечить звезду.

«Ишемический инсульт — это инфаркт головного мозга. Это состояние, при котором происходит тромбоз сосудов, и часть мозговой ткани отмирает. В зависимости от участка поражения возникает та или иная симптоматика», — объяснила доктор в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Среди факторов риска этого недуга невролог назвала атеросклероз, курение, употребление алкоголя, гипертонию, диабет и пожилой возраст.

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Нужна реабилитация

«Если человек выжил, ему прописывают реабилитацию в зависимости от дефекта, который развился после перенесенного инсульта. Если это речевой дефект, то это занятия с логопедом. Если это двигательный дефект, то за дело берется инструктор по лечебной гимнастике: нужны массажи, тренажеры и так далее», — сказала Городецкая.

Больных после инсульта отправляют в реабилитационные центры. Такой, например, есть в микрорайоне Юбилейный в Королеве. По словам нашей собеседницы, у больных есть шансы вернуться к полностью нормальной жизни.

Такой же шанс есть и у Алибасова. Однако инсульт не обойдется без последствий.

«Есть те, кто восстанавливается полностью, но их не так много. Обычно возникает парез (снижение силы мышц — Прим. ред.), и поэтому инфаркт мозга виден, как говорится, налицо», — резюмировала врач.

Ранее невролог рассказала о диагнозе Брюса Уиллиса.