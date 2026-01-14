Частые позывы в туалет: уролог предупреждает о скрытых угрозах

Частые визиты в туалет, которые сбивают привычный ритм жизни, — это не просто досадная мелочь. Как поясняет уролог Виген Малхасян, такой симптом может быть сигналом нескольких серьезных заболеваний, от цистита до неврологических расстройств. Игнорировать его — значит рисковать своим здоровьем. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, чаще всего за постоянными позывами стоит цистит — воспаление мочевого пузыря, обычно вызванное бактериальной инфекцией. Оно сопровождается резью, болью и иногда даже примесью крови в моче. Однако причина может оказаться иной: например, гиперактивный мочевой пузырь. В этом случае орган непроизвольно сокращается, вызывая внезапные, почти нестерпимые позывы, которые трудно сдержать. Такое состояние часто связано с неврологическими проблемами или заболеваниями, мешающими нормальному опорожнению, такими как аденома простаты у мужчин. Отдельного внимания заслуживает посткоитальный цистит, который возникает у женщин после полового акта из-за анатомических особенностей. Но список возможных причин на этом не заканчивается. К учащенному мочеиспусканию могут приводить и структурные изменения — опущение тазовых органов или патологии уретры, которые уменьшают фактическую емкость мочевого пузыря и его способность удерживать жидкость.

Медик отметил, что последствия самодиагностики или надежды на «само пройдет» могут быть серьезными. Без лечения острая инфекция способна перейти в хроническую форму, а невыявленные неврологические или анатомические проблемы — прогрессировать. Единственно верный путь — обратиться к урологу для точной диагностики. Врач определит корень проблемы, будь то инфекция, функциональное расстройство или структурная патология.

По его мнению, частые позывы в туалет — это всегда веская причина для визита к специалисту. Своевременная диагностика и правильное лечение не только избавят от дискомфорта, но и предотвратят развитие более тяжелых осложнений, вернув вам комфорт и контроль над своей жизнью.

