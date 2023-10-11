«Человек должен прекратить сексуальную жизнь»: уролог раскрыл, чем опасен перелом пениса

В Омске мужчина во время секса сломал половой член и попал в больницу. Ему провели операцию, благодаря которой функции органа удалось сохранить.

Хирург-уролог, кандидат медицинских наук и автор канала «Честная урология» Марк Гадзиян объяснил нам, как происходит такой перелом, и как долго может восстанавливаться пострадавший.

«Перелом полового члена — это разрыв кавернозного тела, который происходит из-за неосторожности. Часто случается, когда мужчина нетрезв или его партнерша находится в позе наездницы. В состоянии эрекции, если член испытывает нагрузку, это приводит как раз к перелому. Он может быть полным или частичным», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При полном переломе, добавил эксперт, кавернозное тело нужно срочно оперировать, ушивать специальным материалом, который не рассасывается быстро. Если же речь идет о частичном переломе, достаточно консервативного наблюдения. Решение принимается врачами после изучения рентгеновских снимков.

«Я сталкивался с такими переломами, что разрывалась даже уретра. Приходилось ставить катетер, чтобы она заживала. Обычно, если приходится ушивать, то месяца на полтора человек должен прекратить сексуальную жизнь. Тем, кто избежал операции, достаточно около трех недель или месяца воздержания. В обоих случаях всю жизнь после случившегося рекомендуется следить за своей безопасностью, осторожнее выбирать позы», — резюмировал Гадзиян.

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